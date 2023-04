Bettenmangel in der Kantonshauptstadt: Stadt will Übernachtungsstandort mit neuen Ideen stärken

Mit einer allfälligen Schliessung des Hotels Aarauerhof verschärft sich in der Nähe des Stadtzentrums der Bettenmangel in Aarau von 109 auf 34 Hotelzimmer. Damit die Stadt Aarau ein attraktiver Tourismus-, Kultur- und Kongressstandort ist, bedarf es zukünftig an zusätzlichen Übernachtungsmöglichkeiten. Insbesondere für die Durchführung mehrtägiger Veranstaltungen werden nahe Übernachtungsmöglichkeiten erwartet. Diese erhöhen ausserdem langfristig die lokale und regionale Wertschöpfungskette, da Besuchende länger in der Stadt verweilen können.