Bevölkerungsumfrage: Diese zwei Fragen entscheiden über den Maienzug der Zukunft 

Am Maienzug 2023 fand die Morgenfeier erstmals im Leichtathletikstadion Schachen statt. Das Maienzugbankett wurde auf dem sanierten Maienzugplatz durchgeführt. Diese Anpassungen am Maienzugprogramm haben zu zahlreichen positiven und negativen Reaktionen aus der Bevölkerung geführt.

Bei der Frage 2 geht es um den künftigen Ort des Banketts. Auch hier werden wieder zwei Varianten vorgeschlagen: Der Maienzugplatz (analog Maienzug 2023) oder die Schanz (analog Maienzug 2022 und früher). Auf dem sanierten Maienzugplatz können 4500 Personen am Bankett teilnehmen. Der Platz ist am Nachmittag für das Bankett reserviert und weitere Angebote (Food-Street und frei zugängliche Plätze)

befinden sich angrenzend an den Platz. Der Stadtrat betont speziell, dass die im «Testjahr» 2023 gewonnen Erkenntnisse betreffend Schattenplätze, Standort Tanzbühne, Kontrollen etc. bei einer Weiterführung des Banketts auf dem Maienzugplatz einfliessen werden.

Variante 2 bei Frage 2 ist die Schanz als Austragungsort für das Maienzugbankett (analog Maienzug 2022 und früher). Die Schanz bietet auf dem Parkplatz Schanz und der Schönenwerderstrasse für 3800 Personen Platz. Das Familienbankett findet auf der Unteren Schanz statt. Auf dem Maienzugplatz finden die Food-Street sowie frei zugängliche Angebote statt.