Briefkästen vorsätzlich in Brand gesetzt – Es werden Zeugen gesucht

Am Samstagabend, 6. Januar 2024, kurz vor 23:00 Uhr, wurde dem Feuerwehrnotruf gleich mehrfach gemeldet, dass an der Neuenburgerstrasse in Aarau beissender Rauch feststellbar sei. Die Stützpunktfeuerwehr Aarau sowie mehrere Patrouillen der Kantons- sowie der Stadtpolizei waren schnell vor Ort.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen mehrere Briefkästen, welche sich unterhalb des Wohngebäudes in einem Personendurchgang befinden, in Flammen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern.

Der Rauch drang bei einer 84-jährigen Frau in die Wohnung. Sie wurde, aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung, durch eine Ambulanzbesatzung begutachtet. Sie musste aber nicht in Spitalpflege gebracht werden, konnte jedoch in der Nacht nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren.

An den Briefkästen entstand Totalschaden. Zudem wurden auch Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen.