Buchserin gewinnt auf der Bahn zwei Schweizermeister-Titel

Die zweitägige Schweizer Meisterschaft in Grenchen begann mit den Einzelwettkämpfen. Im Punktefahren waren die Beine von Aline Seitz nach der EM noch schwer. Es reichte ihr dennoch für die Bronzemedaille. Im Elimination gelang es der Buchserin stets, den Überblick zu behalten und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Im Duell um Gold setzte sie früh zum Sprint an, distanzierte ihre Gegnerin und sicherte sich Gold. Im letzten Rennen des Tages, dem Scratch, versuchte sie das Tempo hochzuhalten, damit die Gegnerinnen müde waren, wenn es zum Schlusssprint kam. Diesen setzte sie sehr früh an und belohnte sich mit der zweiten Goldmedaille.

Das Omnium, dem Mehrkampfrennen der Bahn, begann am Freitag mit dem Scratch Rennen. Seitz führte das Feld zu viel an, sodass die Kräfte für den Schlusssprint nicht reichten und sie viele Plätze verlor. So startete sie mit einem grossen Punkterückstand ins zweite Rennen. Beim Temporace attackierte sie 13 Runden vor Schluss und gewann das Rennen. Eine Medaille lag wieder in Sichtweite. Im Elimination Race begannen die Beine wieder schwer zu werden. Sie erkämpfte sich den dritten Rang. Das abschliessende Punktefahren gestaltete sich ähnlich wie am Vortag. Zu Beginn verlor Seitz viele wertvolle Punkte an ihre Konkurrentinnen.

«Ich habe nicht mehr ans Podest geglaubt. Ich bewegte mich immer auf dem vierten Rang. Der Punkterückstand war gross. Als ich einen Sprint gewinnen konnte, merkte ich, dass noch etwas in der Luft liegt». Sie versuchte noch so viele Sprints wie möglich zu gewinnen. Das Rennen wurde wieder spannend. « Am Schluss hat es um zwei Punkte nicht gereicht. Ich freue mich jedoch über die erkämpfte Silbermedaille.» zvg