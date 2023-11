CH Media plant Abbau von 150 Vollzeitstellen – rund 90 durch Kündigungen

CH Media hat in den vergangenen Jahren stark in den Ausbau der elektronischen Medien investiert und konnte sich erfolgreich als eines der führenden Schweizer Medienunternehmen positionieren. In den letzten Monaten ist das Unternehmen mit einem starken Umsatzeinbruch in den anspruchsvollen Kernmärkten im Entertainment und im Publishing konfrontiert. Im ersten Halbjahr verzeichnete CH Media bereits einen Verlust von 6.9 Millionen Franken. Seither hat sich die Entwicklung vor allem wegen den fehlenden Werbeeinnahmen zusätzlich akzentuiert. Eine Erholung des Werbemarktes ist kurzfristig nicht zu erwarten. Um weiterhin auf einer soliden wirtschaftlichen Basis agieren zu können und um notwendige Investitionen für die Zukunft tätigen zu können, ist das Unternehmen gezwungen, die Kostenstruktur nachhaltig zu senken.