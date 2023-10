Die vegetarische und vegane Küche des Restaurant tibits zieht im Frühjahr 2024 ins Restaurant Einstein in Aarau ein.

Bild: ZVG

Das «tibits» kommt nach Aarau – «Einstein» wird vegetarisch und vegan

Das Restaurant Einstein im AZ-Medienhaus an der Bahnhofstrasse in Aarau hat einen neuen Pächter: das Familienunternehmen tibits. Das vegetarische und vegane Restaurant tibits entspricht einem vielfach geäusserten Kundenwunsch. Schon seit einiger Zeit war es auf der Suche nach einem geeigneten Standort in Aarau. Zusammengebracht hatte die beiden Familien die Standortförderung Aarau.