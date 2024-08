Der Regen als Spielverderber auf der Nütziweid – mit Bildgalerie

Am Sonntag war dann aber nichts mehr zu machen, was die Rennen anging. Durch die Fahrten am Samstag wurde der Boden laut den Veranstaltern zusätzlich verdichtet und es hatte praktisch die ganze Nacht geregnet. Aus diesem Grund blieb den Organisatoren nichts anderes übrig, als die Zuschauer, die noch auf ein paar «schmutzige» Runden gehofft hatten, via Lautsprecher zu verabschieden: «Die Sicherheit geht vor, leider können ­heute keine Rennen mehr stattfinden, chömet guet hei». Diesmal hatten die Organisatoren des Motoclub Ruedertal leider nur «halbes Wetterglück», nächstes Jahr wird es hoffentlich wieder etwas staubiger. rc.