Der Weihnachtsmarkt soll nun wirklich «Lieblingsstück» werden

«Wir hatten ein Jahr voller Aufgaben», sagt Micha Federle, Mitinhaber von Stadtchend AG und Veranstalter bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes. «Wir haben aus dem letzten Jahr ein ganzes Paket voller Inputs und Erfahrungen mitgenommen.» Dies galt es nun für die zweite Ausgabe von «Lieblingsstück» umzusetzen. «Die Herausforderung war es, weiterhin zahlreiche Aussteller zu finden», so Miche Federle. Auf deren Bedürfnisse wurde eingegangen und so werden die Marktstände in diesem Jahr durchgehend besetzt sein. An den rund 45 Verkaufsständen werden bis zum 23. Dezember über 100 Aussteller ihre Waren präsentieren. Zusätzlich wird es jeweils samstags und sonntags zwischen den Toren einen Tagesmarkt mit immer wechselnden Angeboten geben.