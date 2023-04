Die Debrunner Koenig Gruppe übernimmt die Aarauer Müller Wüst AG

Erik Füger (Debrunner Acifer AG), Stefan Wüst (Müller Wüst AG), Lukas Müller (Müller Wüst AG) und Dennis Kolloff (Debrunner Acifer AG) (von links) gehen künftig gemeinsam in die Zukunft. Bilder: ZVG

Mit der Akquisition der jungen Aarauer Müller Wüst AG baut die Debrunner Koenig Gruppe ihre Wertschöpfungskette aus: Sie erweitert die Vorfabrikation für Sanitärleistungen und fördert das digitale modellbasierte Arbeiten. Die Kundinnen und Kunden profitieren von digitalen Prozessen, sind effizienter am Bau und sparen somit Zeit und Kosten.

Die 2019 gegründete Müller Wüst AG aus Aarau hat sich mit der eigens entwickelten MW-Methode – einem Prozess für das modellbasierte Arbeiten – in der Gebäudetechnik einen Namen im Markt gemacht. Dabei hat sie sich zu einer Spezialistin in der Vorfabrikation für Sanitärleistungen entwickelt. «Auf der Suche nach einer geeigneten Partnerin für ein erfolgreiches Wachstum im Markt hat die Müller Wüst AG mit der Debrunner Koenig Gruppe die ideale Lösung gefunden», schreiben die beiden Unternehmen in einer Mitteilung. Schnell haben die beiden Unternehmen festgestellt, dass sie die eigenen Stärken optimal kombinieren und so zusätzliche Mehrwerte für die Kundinnen und Kunden schaffen können.

Modellbasiertes Arbeiten ermöglicht effiziente Montage

Die Debrunner Koenig Gruppe freut sich, gemeinsam mit der Müller Wüst AG in die Zukunft zu schreiten. Dank dieser Akquisition dehnt die Gruppe ihre Wertschöpfungskette aus und erweitert ihr Angebot an digitalen Lösungen und Produkten in der Sanitär- und Heizungstechnik. Das modellbasierte Arbeiten (Building Information Modeling BIM) dient den Kundinnen und Kunden zur Digitalisierung der aufgenommenen Bauprojektdaten, was die Vorfabrikation von Sanitär- und Heizungsleistungen und somit eine effiziente Montage ermöglicht. So lassen sich Zeit und Kosten einsparen.

Firmenname und Erscheinungsbild bleiben bestehen

Kontinuität und Qualität sind für die Debrunner Koenig Gruppe wichtige Faktoren für ein nachhaltiges Wachstum. Die Geschäftsführer Lukas Müller und Stefan Wüst sowie sämtliche Mitarbeitende der Müller Wüst AG bleiben im Unternehmen. Auch der Firmenname und das Erscheinungsbild bleiben bestehen. Die Kundinnen und Kunden können somit weiterhin auf ihre vertrauten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zugehen.

Die Müller Wüst AG mit Sitz in Aarau wurde im Jahr 2019 durch Lukas Müller und Stefan Wüst gegründet. Mit insgesamt fünf Mitarbeitenden konzentriert sich die Müller Wüst AG auf das modellbasierte Arbeiten in der Gebäudetechnik mit Fokus auf folgende Kundensegmente: Gebäudetechnikunternehmer (75%), Gebäudetechnikplaner und Bauherren (15%), Hersteller und Lieferanten (5%) sowie Bildungsinstitute (5%).

Die Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen ist Teil des international tätigen Konzerns Klöckner & Co SE. Die 1755 gegründete Schweizer Firmengruppe agiert als kompetente B2B-Handelspartnerin und Dienstleisterin im nationalen Markt. Sie beschäftigt rund 1450 Mitarbeitende und ist an über 30 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. Zudem verfügt die Gruppe über Zentral- und Regionallager sowie Abholshops, schweizweite Verkaufsstandorte und leistungsfähige Servicecenter.

www.muellerwuest.ch

www.dkg.ch