Diesmal solls mit dem Final4-Turnier in der Halle klappen

Angreifer Swen Aebersold und seine Teamkollegen des STV Oberentfelden starten am Wochenende in die neue Hallensaison.

Bild: Elias Beck / Swiss Faustball

Am kommenden Wochenende startet die neue Hallensaison im Faustball. Die Männer des STV Oberentfelden wollen sich diesmal für das Final4-Turnier in der AXA-Arena in Winterthur qualifizieren.

Die letzte Hallensaison verlief überhaupt nicht nach dem Geschmack der Oberentfelder. Nur gerade drei Siege gabs aus den zehn Qualifikationsspielen und damit verpassten sie die Teilnahme am Final4-Turnier aufgrund des Satzverhältnisses gegen das damals punktgleiche Team aus Jona. Dieses Szenario soll sich in diesem Jahr nicht wiederholen. Diesmal wollen die Oberentfelder beim Saisonhighlight in der AXA-Arena in Winterthur, wo letztes Jahr jeweils vor gut 1500 Zuschauern gespielt wurde, dabei sein.

Turniersieg in der Vorbereitung

Die Chancen, dass das gelingt, sind durchaus intakt. Zum einen hat die Equipe bereits in der letzten Feldsaison gezeigt, dass sie mit der Spitze mithalten kann. Das Team von Trainer Koni Keller hat die gesamte Qualifikation über ganz vorne mitgespielt und hat letztlich die Silbermedaille an den Schweizer Meisterschaften gewonnen. Und auch in der Halle scheint das Team sich bereits gut gefunden zu haben. Am Vorbereitungsturnier in Waldkirch, wo alle NLA-Teams bis auf Aufsteiger Wigoltingen am Start waren, konnten sich die Oberentfelder zum Turniersieger küren. Im Final haben sie dabei den SVD Diepoldsau-Schmitter geschlagen, den Schweizer Meister der vergangenen beiden Hallensaisons. «Wir spielten am Turnier in Waldkirch schon ziemlich gut. Vor allem das Finalspiel gegen Diepoldsau wies eine gute Qualität auf», so Trainer Koni Keller.

Trotz des Sieges gegen Diepoldsau in der Vorbereitung sieht Koni Keller die Rheininsler nach wie vor in der Favoritenrolle. «Der Titelkampf wird über Diepoldsau führen. Sie sind immer noch der Favorit, auch wenn sie nicht mehr ganz so unwiderstehlich spielen wie noch vor zwei, drei Jahren», sagt er. Dahinter prognostiziert Keller ein offenes Rennen um die weiteren Final4-Plätze, wobei mit Aufsteiger Wigoltingen, dem zuletzt schwächelnden Affeltrangen und dem jungen Team aus Jona drei Equipen dabei sind, die das Potenzial haben, positiv wie negativ zu überraschen.

Mindestens zwei Siege zum Auftakt

Im Kader der Oberentfelder gibt es im Hinblick auf die neue Saison kaum Wechsel. Im Angriff spielt weiterhin das Trio Tim Egolf, Swen Aebersold und Robin Häfeli und in der Abwehr stehen Reto von Ballmoos, Silvan Bisig, Ramon Hochstrasser und Nico Voit im Einsatz. Jan Wolfensberger, der zuletzt auch zum NLA-Kader gehörte, wird eine Pause einlegen. Drei Spieler aus der Nationalliga B – Elia Lorenzana, U18-Nationalspieler Elia Barrière und Maik Keller – könnten gemäss Koni Keller das eine oder andere Mal in der Nationalliga A zum Einsatz kommen.