Edith Tschanz ist erstes Ehrenmitglied im Feuerwehrverein

Generalversammlungen von Vereinen sind vielerorts eher Pflichtübungen mit jeweils kaum veränderten Traktandenlisten. Ganz anders war es dieses Jahr beim Feuerwehrverein Safenwil. Geehrt wurde nämlich an der kürzlich durchgeführten Versammlung eine Person, die sich über zwei Jahrzehnte für den Verein verdient gemacht hat. Mit Vizepräsidentin Edith Tschanz trat ein engagiertes und vorbildliches Mitglied nach 20-jähriger Vorstandstätigkeit zurück. Sie ist Gründungsmitglied und somit Frau der ersten Stunde. Im Jahre 2002 trat sie dem Vorstand bei und übernahm das Aktuariat. Seit 2017 war sie Vizepräsidentin. Sie hat somit den Verein über all die Jahre an vorderster Front mit Herzblut begleitet und mitgestaltet. Mit kräftigem Applaus wurde sie zum ersten Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Ein Ersatz für Tschanz konnte rasch gefunden werden. Mit Manuela Heller nimmt wiederum eine Frau Einsitz in die Vereinsführung. Auch sie kennt man als hilfsbereites Mitglied, das in Vergangenheit mit seinem tatkräftigem Mitwirken eine Nomination mehr als verdient hat. Selbstredend, dass sie mit grossem Applaus in den Vorstand aufgenommen wurde. Präsident Manfred Tschanz konnte im personellen Bereich weitere erfreuliche Nachrichten verbreiten. Mit Hannes Gautschi, Michael Wilhelm, Thomas Zürrer und Urs Läubli (passiv) nahm die Versammlung vier neue Mitglieder auf. Som