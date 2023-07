Edwin Berchtold gewann an der EM in Prag die Bronzemedaille bei den Aktiven und anschliessend drei weitere Schweizer Meistertitel. Bild: ZVG

Edwin Berchtold steppt von Erfolg zu Erfolg

Der Suhrer Edwin Berchtold gehört zu den besten Stepp-Tänzern des Landes. Der Schüler des Sportgymnasiums in Aarau nahm in den vergangenen Wochen an den Europameisterschaften der International Dance Organization (IDO) in Prag und danach auch an den Schweizermeisterschaften im Stepptanz teil. Edwin Berchtold startet in diesem Jahr als jüngster Teilnehmer in der «Elite», der Altersklasse ab 17 bis 30 Jahren.