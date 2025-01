FC Aarau holt Stürmer Elias Zaian Filet

Der FC Aarau verstärkt sich mit dem 22-jährige Franzosen Elias Filet, der auch die Staatsbürgerschaft von Martinique besitzt. Der Stürmer schaffte den Sprung in den Profi-Fussball aus dem Nachwuchs des FC Sochaux-Montbéliard. Bei einem Gastspiel in der höchsten Spielklasse Luxemburgs (BGL Ligue) avancierte er zum drittbesten Torschützen der Liga, ehe er in den letzten eineinhalb Jahren für den kroatischen Erstligisten NK Istra 1961 aus der Stadt Pula aktiv war. «Elias ist ein klassischer Neuner mit einem starken linken Fuss. Er wird unser Angriffsspiel mit seinen technischen Qualitäten und seiner Kopfballstärke bereichern.», wird FC Aarau-Sportchef Elsad Zverotic in einer Mitteilung des FC Aarau zitiert. «Zudem wird mit seiner Verpflichtung auch die Lücke im Sturm nach dem Abgang von Emmanuel Ernest geschlossen.» RC/FCA