80 Feuerwehrleute der Feuerwehr Aarau waren an der Hauptübung bei der Lagerhalle der Dreier AG in der Telli in Aarau im Einsatz.

Bild: ZVG

Feuerwehr Aarau: Spektakuläre Hauptübung an der Neumattstrasse

Die Feuerwehr der Stadt Aarau sowie der Gemeinde Biberstein demonstrierte am vergangenen Freitag anlässlich ihrer Hauptübung eindrucksvoll ihre Einsatzfähigkeit. Der Ort der Übung war die Lagerhalle der Dreier AG an der Neumattstrasse 29 in der Telli, wo die Feuerwehr zu einem simulierten Grossbrand gerufen wurde.