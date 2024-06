Fünf Personen am Bahnhof verhaftet – weitere Strafanzeigen ausgestellt

Am Freitagnachmittag, 31. Mai, führte die Kantonspolizei Aargau am Bahnhof Aarau bis in die Abendstunde eine grössere Kontrollaktion durch. Hintergrund dieser Kontrollaktion waren etliche Vorfälle in den Bereichen Gewalt im öffentlichen Raum, Drogendelikten sowie ungebührlichem Verhalten. Bei der Personenkontrolle eines 24jährigen Afghanen wurde festgestellt, dass er sich illegal hier aufhielt. Vor knapp neun Monaten hatte er die Schweiz verlassen und hält sich nun wieder illegal hier auf. Die Effektenkontrolle eines 19jährigen Libyers und eines 22jährigen Algeriers ergab, dass die beiden Männer mutmassliches Deliktsgut aus Ladendiebstählen mitführten. Ein 24jähriger Eritreer war in den Registraturen zur Verbüssung einer Haftstrafe ausgeschrieben. Die Kontrolle eines Jugendlichen ergab zudem, dass er aus einem ausserkantonalen Jugendheim abgängig war. Sämtliche Personen wurden festgenommen, der Jugendliche konnte mittlerweile dem Jugendheim wieder zugeführt werden.