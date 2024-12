Gegen durchgetaktete Tage

Vor 42 Jahren wurde die Schiltwalder Blaskapelle gegründet, Gründungsmitglied Alfred Gerber ist auch heute noch aktiv mit dabei. Benannt wurde die Gruppe nach dem Wald oberhalb von Schmiedrued, an der Luzerner Grenze. Die Mitglieder stammen vorwiegend aus der Region, gepflegt wird der böhmische Musikstil. Inzwischen hat sich die Kapelle unter den Freunden der Blasmusik einen bedeutenden Namen gemacht. So war auch die Leerber Kirche am Sonntagabend bis auf den letzten Platz besetzt. Die Musizierenden platzierten sich unter den brennenden Kerzen des Weihnachtsbaumes. Mit einem Choral aus «Josua» wärmten sich die Spielenden auf, um dann vor allem der Polka zu fröhnen, angefangen mit einer südböhmischen Polka. Gespielt wurde – dem weihnächtlichen Anlass entsprechend – in einem gemässigten Stil. Mit dem Walzer «Abendstimmung» und der Polka «Wir Musikanten» sowie einer weiteren Polka beendeten sie den ersten Teil.