Neubesetzung der zwei Schlüsselpositionen in der Geschäftsleitung

Mit Sandro Käser, Kevin Rohner und Martina Lüscher (von links) wird die neu formierte Geschäftsleitung die Bank Leerau gemeinsam mit dem bewährten Team in die Zukunft steuern. Bild: ZVG

Kevin Rohner tritt die Nachfolge von Stefan Züsli als Vorsitzender der Geschäftsleitung an; Sandro Käser wird als Nachfolger von Martin Haller die Geschäftsleitung ergänzen. Damit werden zwei Schlüsselpositionen in der Bankleitung erfolgreich neu besetzt.

Am 1. Juni dieses Jahres wird Kevin Rohner, wohnhaft in Aarau, als neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung das Steuer der Bank Leerau übernehmen. Der Verwaltungsrat ist hoch erfreut, dass mit Kevin Rohner ein Bankfachmann mit fundierter, branchenspezifischer Aus- und Weiterbildung und Führungserfahrung engagiert werden konnte, heisst es in der Mitteilung. Mit über 20 Jahren Tätigkeit in der Bankenbranche, zuletzt als Vorsitzender der Bankleitung einer Raiffeisenbank, verfügt Kevin Rohner über das notwendige Rüstzeug für die verantwortungsvolle Aufgabe.

Per Anfang Juli 2023 wird sodann Sandro Käser, wohnhaft in Rothrist, als Nachfolger von Martin Haller, die Geschäftsleitung der Bank ergänzen. Sandro Käser verfügt über langjährige Finanzierungserfahrung in der Aargauer Bankenbranche. Seit 2021 war er als Filialleiter tätig und bringt damit wichtige Führungserfahrung mit. Nach seiner Banklehre hat sich Sandro Käser laufend weitergebildet.

Damit konnten zwei Schlüsselpositionen in der Geschäftsleitung der Bank mit fachlich versierten Persönlichkeiten besetzt werden.

Mit Kevin Rohner, Sandro Käser und Martina Lüscher wird die neu formierte Geschäftsleitung die Bank gemeinsam mit dem bewährten Team vertrauensvoll in die Zukunft steuern.