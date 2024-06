Gemeinderat Daniel Wyss: «Ich nehme die Wahl zum Vizeammann nicht an»

Die Überraschung bei Gemeinderat Daniel Wyss war gross. Wurde er doch am Sonntag, 9. Juni, von den Stimmberechtigten zum neuen Kirchleerber Vizeammann gewählt – trotz seines zwei Tage zuvor angekündigten Rücktritts. «Es kann natürlich sein, dass mein Rücktritt noch nicht bei allen Menschen angekommen ist», so Wyss. Diesen hatte er während der Gemeindeversammlung bekanntgegeben.

Die Situation sei kurios. «Natürlich schätze ich das Vertrauen, das mir die Menschen mit dieser Wahl entgegenbringen, aber ich kann die Wahl nicht annehmen.» Kirchleerau wird also bis Ende Jahr weiterhin ohne Vizeammann auskommen müssen. Im September findet die Ersatzwahl für den Posten von Daniel Wyss und der ebenfalls abtretenden Renate Egli statt. «Bis dahin werden wir im Gemeinderat aktiv auf die Suche gehen und hoffentlich jemanden finden, der sich für das Amt zur Verfügung stellt», so Wyss.