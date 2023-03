Kirchleerau: Neulenker innerorts mit 95 km/h gemessen

Die Regionalpolizei Zofingen führte am Sonntagnachmittag, 26. März 2023, auf der Hauptstrasse in Kirchleerau eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf dieser Innerortsstrecke gilt die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Kurz nach 15.00 Uhr erfasst das Messgerät einen BMW mit einer Geschwindigkeit von 95 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 40 km/h. Eine Patrouille Kantonspolizei Aargau stoppte das Auto, an dessen Steuer ein 19-jähriger Neulenker sass. Er wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht und musste seinen Führerausweis auf Probe auf der Stelle abgeben. KAPO