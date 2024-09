Gemeindeammann Erich Hunziker (SVP) gibt Rücktritt bekannt 

Mit Vera von Arx wurde am 22. September 2024 eine neue Gemeinderätin glanzvoll gewählt, Sie wird ihr Amt am 1. Januar 2025 antreten. Ebenfalls am 22. September wurde Gemeinderat Fabian Müller zum Vizeammann gewählt. Er nimmt dieses Amt per sofort an. Aktuell ist aber immer noch ein Gemeinderatssitz frei. Der 2. Wahlgang findet am 24. November 2024 statt.