Gewerbeverband Aarau: Erste GVA-Wirtschaftsforum war ein voller Erfolg

Ina Rhöös, Leiterin Diversity und Inclusion bei Ikea Schweiz, führte die Zuhörerinnen und Zuhörer im letzten Referat in eine Unternehmenskultur ein, in der Unterschiede gefeiert werden. Ikea strebt ein inklusiveres Umfeld an, das alle Lebensweisen respektiert, gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und die gesellschaftliche Vielfalt schätzt. Dies wirkt sich auch auf das Kaufverhalten der Kundschaft aus.