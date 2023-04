Gewerbeverband Aarau: Gemeinsam mit Starkoch Mario Garcia hinterm Herd

Trotz seines vollen Terminplans nahm er sich vergangenen Dienstag Zeit, um gemeinsam mit den Mitgliedern des Gewerbeverbandes zu kochen. In der Küche der EWAG E. Widmer AG in Suhr machten sich die 14 Teilnehmenden unter Garcias Leitung an 7 energiereiche Rezepte – alle einfach, schnell zuzubereiten und aus saisonalen, nährreichen Zutaten aus dem Supermarkt. Zu zweit machten sich die Hobbyköche und -köchinnen an die Zubereitung. Es wurde fleissig geschnipselt, gerührt und gebraten. Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten gab Starkoch Garcia wertvolle Tipps zu einzelnen Verarbeitungsschritten.