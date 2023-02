Glücksmomente erleben: Circus Knie kommt auch 2023 nach Aarau

Der Schweizer National-Circus Knie ist in den Startlöchern für die Tournee 2023, die am 10. März 2023 in Rapperswil beginnt. Das Publikum darf sich auf internationale Artisten und eine faszinierende Aquatic-Show freuen, die erstmals in dieser Form in der Schweiz zu sehen sein wird. Der Schweizer National weilt vom 9. – 12. November in Aarau wund wird sein Programm achtmal aufführen.