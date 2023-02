Grosse Ehre für drei Aarauer Jodler

Ehrenpräsident Moritz Hunziker gratuliert, Rainer Gisin und Paul Eggimann zum Veteran 25 Jahre und René Hauri zum Ehrenveteran 50 Jahre.

Bild: ZVG

In Däniken fand die 88. Delegiertenversammlung des Nordwestschweizerischern Jodlerverbandes statt. Bereits am Morgen an der Versammlung war die Mehrzweckhalle Erlimatt mit rund 350 Teilnehmer gut besetzt. Am späteren Nachmittag zum Apéro gesellten sich nochmals so viele Jodlerinnen und Jodler dazu, die nach dem gemeinsamen Nachtessen an der Veteranenehrung teilnahmen.



So standen im Anschluss an die DV des Nordwestschweizerischen Jodlerverband (NWSJV) in Däniken/SO die Jubilare im Mittelpunkt. Ganz speziell für den Jodlerklub Aarau war das gleich drei Jodlerkameraden, am gleichen Anlass geehrt wurden. Renè Hauri für seine 50-jährige und Rainer Gisin und Paul Eggimann für ihre 25-jährige Verbandsmitgliedschaft. Um in die erlauchte Gilde der Ehrenveteranen aufgenommen zu werden, braucht es 50 Jahre aktiven Mittuns in einem Jodlerklub und für den Veteranen 25 Jahre aktiv mitwirken.