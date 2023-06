Grosse Glockenrevision steht an

Der Klang der Kirchenglocken der reformierten Kirche in Muhen ist nicht mehr optimal. Diverse Abklärungen und Besprechungen mit Spezialisten im Bereich Kirchturmtechnik haben hinsichtlich der notwendigen Investitionen stattgefunden. Investiert werden muss in die Absturzsicherung sowie in die Klöppel der Glocken. Die Glocke 1 wurde bereits abgeschaltet, da der Klöppel einen Riss aufweist und dadurch brechen könnte. Ebenfalls werden die 4 restlichen Klöppel klangoptimiert. Für den Steuerkasten, welcher im Jahr 2002 installiert wurde, gibt es keine Ersatzteile mehr, weswegen dieser ausgewechselt werden muss. Ebenfalls müssen die Läutmaschinenmotoren, die Glockenantriebe, die Schaltgerätekombination und die elektrischen Installationen erneuert werden. Die vier Magnethammer aus dem Jahre 1960 müssen auch erneuert werden. Zudem muss in der letzten Phase auch der Läutcomputer aufgrund des Alters ersetzt werden.