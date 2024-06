Nach 50 Jahren stellt sich die Frage: Soll das regionale Altersheim Muhen-Hirschthal-Holziken um- oder neugebaut werden?

Bild: ZVG

Regionales Altersheim: Umbau oder Neubau?

Das regionale Altersheim Muhen-Hirschthal-Holziken steht vor einer bedeutenden Veränderung. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Anpassung an die Bedürfnisse der kommenden Generationen im Vordergrund stehen, wird intensiv über die Zukunft des Altersheims diskutiert. Der Verein und die Stiftung haben wichtige Entscheidungen getroffen, um die Weichen für die kommenden Jahrzehnte zu stellen.