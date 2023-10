«Hecht» besuchte Aargauer Jugendrotkreuz

Diesmal gesellte sich zudem die Schweizer Band «Hecht» dazu. So sagt Keyboarder Daniel Gisler: «Uns geht die Flucht von Menschen nahe. Es braucht viel, damit man sich in ein Land aufmacht, in dem man niemanden kennt.» Als Gewinnerin des Energy Music Awards 2022 engagiert sich die Band für Projekte des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK), das Charity-Partner des Music Awards ist. «Der Austausch zwischen den geflüchteten Menschen und den Freiwilligen ist wichtig. Die Ressourcen des Staates sind begrenzt. Mit Freiwilligenarbeit ist so vieles möglich! Gerne möchten wir dazu die Leute inspirieren», so Stefan Buck, Sänger von «Hecht». Ganz nach ihrem Gusto musizierten die Bandmitglieder mit den Anwesenden und zeigten Videos vergangener Auftritte. Am abschliessenden Privatkonzert wurde noch einmal gehüpft, getanzt und gesungen. PEK