HSC Suhr Aarau verlängert mit Jonas Kalt – Sergio Muggli geht

Jonas Kalt stiess schon im Juniorenalter zu Suhr Aarau, davor hatte er das Handballspielen beim SC Siggenthal erlernt. Heute sagt er: «In den vergangenen acht Jahren habe ich hier eine Entwicklung durchgemacht – handballerisch und persönlich. Ich freue mich, dass das auch in den beiden kommenden Jahren der Ort ist, an dem ich mich noch weiter entwickeln kann.»

Auch HSC-Sportchef Mike Conde freut sich über die Verlängerung des Vertrags des grossgewachsenen Rückraumspielers. Er sagt: «Jonas hat einen grossen Schritt gemacht in der jüngsten Vergangenheit. Wir sind glücklich, dass er bei uns bleibt und sind sicher, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist.»

Das sieht auch der Spieler so. Er wolle noch konstantere Leistungen erbringen – in jedem einzelnen Spiel. Zudem wolle er variabler werden, sodass er dem Team auf in den unterschiedlichsten Situationen helfen kann, sagt Kalt.