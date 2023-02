Jetzt Ideen einbringen: Stadtidee – euses Aarau, eusi Idee

Die Stadt Aarau stellt 50’000 Franken zur Verfügung, über deren Einsatz die Aarauerinnen und Aarauer entscheiden können. Vom 13. Februar bis zum 18. März 2023 können alle Interessierten eine Projektidee über eine Online-Plattform einreichen. Anschliessend werden die eingereichten Ideen auf ihre Machbarkeit überprüft. Hierfür geben städtische Vertreterinnen und Vertreter Feedback und die Ideen werden an Workshops vertieft. Die umsetzbaren Ideen stehen im Juni auf einer Online-Plattform zur Abstimmung bereit. Jene Projektideen, die in der Abstimmung gewählt werden, werden anschliessend von den Ideeninitiantinnen und Ideeninitianten mit der Unterstützung von städtischen Vertretenden umgesetzt. Während des gesamten Prozesses finden Aktivitäten in den verschiedenen Quartieren statt, um auf das Projekt aufmerksam zu machen.