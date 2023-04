Jubiläumsfeier des Rotary Club Aarau-Alpenzeiger: «Rotary steht für Freundschaft»

«Rotary steht für Freundschaft» sagt der Präsident Reto Neeser. So konnte er zum Apéro riche im Müvée, dem ehemaligen Clublokal im Restaurant Mürset Aarau, eine gut gelaunte, grosse Gästeschar begrüssen, darunter den Gründungs- und Clubpaten Rudolf Ursprung, die District Governorin Christine Davatz, die Assistent Governorin Chantal Moerker, den Präsidenten Rotary Aarau Philipp Kim, die Stadträtin und Clubmitglied Suzanne Marclay-Merz, viele aktive und ehemalige Chargenträger und die meisten der damaligen Gründungsmitglieder. Rudolf Ursprung reminiszierte in einer humorvollen Ansprache den Ursprung – nomen est omen – und die damalige Gründungsphase.

Am Jubiläumsessen im neuen Clublokal im Festsaal des Restaurants Zollhaus/Kettenbrücke, Aarau, stellte Dieter Weber, dem bei dieser Gelegenheit für seine Verdienste, die Paul Harris Fellow Ehrenmedaille verliehen wurde, die illustrierte 20-Jahres-Clubchronik des Rotary-Clubs Aarau-Alpenzeigers vor und liess die Highlights der vergangenen Jahres Revue passieren, beginnend mit der festlichen Charterfeier 2003 im Kultur- und Kongresshaus, über den internationalen Jugendaustausch (Outbounds von Aarau aus in die ganze Welt hinaus und Inbounds aus der ganzen Welt nach Aarau) und die Hands-on Projekte/Arbeitseinsätze des Clubs: Weidenbaum Wohngemeinschaft, Barmelweid, 2005; Alpenzeiger Putzete, 2005 – 2009; Lombachalp, 2008-2012; Suonen Mund, 2014-2019; Jurapark, ab 2021. «Wir unternehmen miteinander etwas Nützliches und stiften dadurch Mehrwert», so Dieter Weber.