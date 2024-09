Jugendfest nimmt Fahrt auf

Die Jugendlichen wirds freuen: Nächstes Jahr findet in Safenwil wieder ein Jugendfest statt – das gleichzeitig auch ein Dorffest ist. Man möchte nicht nur den Kindern und Jugendlichen etwas bieten, sondern alle Menschen in Safenwil und Walterswil ansprechen. Vom 27. bis zum 29. Juni sind über das ganze Wochenende verschiedene Aktivitäten geplant. So soll es neben den Darbietungen der Schule auch einen Bar- und Beizlibetrieb geben. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auch auf diverse Konzerte und einen Lunapark freuen. Und natürlich darf auch der Festumzug nicht fehlen.