Käthi Grassi feiert 100. Geburtstag und erhält Gratulationen einer 104-Jährigen

Die dreifache Mutter lebte bis vor dreieinhalb Jahren noch alleine in Aarau. Ihre beiden Söhne waren die Betreiber des bekannten Velo- und Motogeschäfts Grassi im Hammer in Aarau. Unweit davon hatte Käthi Grassi ihren Schrebergarten, den sie sehr liebte. Ein Geheimnis, wie man so alt werde, haben sie nicht, aber ein Lebensmotto, das ihr immer sehr geholfen habe: «Tue Recht und scheue niemanden».

Auch wenn Grassis Augen nicht mehr so gut sind, so ist sie täglich am Stricken, geniesst gerne Volksmusik und das Zusammensein mit anderen Bewohnern des «Mühlefelds». Diese haben ihr mit einen kräftigen «Happy Birthday to you» und Drehorgelmusik gratuliert. Rahel Müller, die Pflegedienstleiterin, trug ein schönes Gedicht vor und im Anschluss gabs für alle einen Apéro. «Herzliche Gratulation, Frau Grassi», sagte Sitznachbarin Theres Bachmann und hebt das Glas zum Prost auf die Jubilarin. «Wenn sie so weiter machen, schaffen sie es auch so weit wie ich. Ich werde bald 105 Jahre alt.» Grassi musste schmunzeln.