Kantonsstrasse wird ab 2026 leiser und sicherer

Hochwasserentlastung für Hammenlochbach

Einlaufbauwerk Aktuell kann der Hammenlochbach, der zu einem grossen Teil eingedohlt durch den Safenwiler Dorfkern führt, ein 100-jähriges Hochwasser nicht abführen. Dies soll mit einem neuen Einlaufbauwerk geändert werden. Wenn der Bach viel Wasser führt, läuft das Wasser künftig von alleine in einen Entlastungsstollen, der neu gebaut wird und dann ab Hammenlochstrasse bis zum Volg-Areal in der Dorfstrasse untergebracht ist. Der bisherige Bachlauf bis zur Dorfstrasse bleibt erhalten für Niedrigwasserstände. Auf 32 Metern soll anschliessend neben dem Volg ein offenes Gerinne entstehen, das dann wieder in den bestehenden Bachlauf einmündet. So könne künftig ein 100-jähriges Hochwasser abgeführt werden, sagte Paul Rytz, Projektleiter bei BG Ingenieure und Berater. Anders als bei der Kantonsstrasse muss die Gemeinde die Hochwassersanierung im Umfang von 2,92 Millionen Franken alleine tragen. Allerdings sind vom Kanton Subventionsbeiträge vorgesehen. lbr