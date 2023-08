kaz.Aarau: 18 neue Kaufleute auf dem Sprung in die Wirtschaft

Am 30. Juni feierten 18 Lernende ihren Abschluss als Kauffrau oder Kaufmann mit EFZ, davon 10 in den Rängen mit einer Abschlussnote von 5,2 oder besser. Diese wie immer hervorragende Erfolgsquote – seit Bestehen des kaz. liegt sie bei 99,4 % – ist das Gesamtergebnis einer Zusammenarbeit von Lernenden, Schulleitung, Praktikumsbetrieben und ÜK-Dozentinnen. Gefeiert wurde im Bullingerhaus in Aarau, mit Live-Jazz von Kurt Brunner und seiner Band. Die meisten Lernenden haben bereits eine Anschlusslösung gefunden.