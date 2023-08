Kein Hemd blieb trocken, kein Tanzbein ruhig

«Vom Schlager bis zum Hardrock lassen wir keine Wünsche offen», versprach die Partyband «Noname». Von Göla mit «Keini Träne meh» bis Wolfgang Petrys «Wahnsinn» hielten sie ihr Versprechen. «Waiting For The Sun to Shine» passte zum Aufblitzen einzelner Sonnenstrahlen zwischen den Wolken am Abendhimmel. Auf seinem Instrument zupfend schritt Gitarrist «Dänu» durch die Tischreihen, während Damen mittleren Alters ihr Tanzbein schwangen. Herren im fortgeschrittenen Alter, aber auch die jüngere Bevölkerung, sang lautstark mit. «Genau meine Musik», meinte ein Safenwiler. Bands bringen stets den eigenen Fanclub auf die Veranstaltungen mit.