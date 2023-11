Kino Aarau AG gibt Schliessung des Kinos Ideal Ende Juni 2025 bekannt

Die Kino Aarau AG gibt bekannt, dass das Kino Ideal zum Ende des Monats Juni 2025 seine Türen für immer schliessen wird. Nach Jahrzehnten des Engagements für die Filmkunst und der Ermöglichung unvergesslicher Kinomomente hat sich die Leitung der Kino Aarau AG zu diesem Schritt entschieden. Seit jeher hat das Kino Ideal die Herzen zahlloser Filmbegeisterter in Aarau erobert. Als erstes Multiplexkino in Aarau bleibt das Kino Ideal unter anderem für seine sorgfältig kuratierten Auswahl an Filmen, Event-Veranstaltungen und einem unverwechselbaren Kinogefühl für viele ein Ort der Begegnung, der Unterhaltung und des gemeinsamen Filmgenusses. Des Weiteren bildete das Kino Ideal ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Landschaft in der Region Aarau.