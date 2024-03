Kiwanis Aarau jubiliert und unterstützt ein Bildungsprojekt in Uganda

Die Schule wurde 2010 von Regina Nasseremba gegründet. Regina Nasseremba, geboren 1978 im Dorf Kiboga, ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit, der es trotz schwieriger familiärer Ausgangslage und anhaltend angespannter politischer und wirtschaftlicher Situation in Uganda gelungen ist, mit grossem Einsatz und Durchhaltewillen eine fundierte Aus- und Weiterbildung abzuschliessen. Dank der Unterstützung von Missionaren, die die schulischen Fähigkeiten der aufgeweckten Schülerin in der Grundschule erkannten, konnte Regina die teurere Sekundarschule besuchen. Ihr hervorragender Sekundarschulabschlusse ermöglichte ihr das Studium in Wirtschaft und Geografie an der Makerere Universität in Kampala. Danach arbeitete sie als Lehrerin. Dank eines Stipendiums und der Unterstützung des Kiwaners Franz Renggli weilte Regina Nasseremba von 2008 bis 2010 in der Schweiz, lernte Deutsch und schloss an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg und Olten einen Bachelor in International Management ab.