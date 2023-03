Landanzeiger-Region holt an der Senioren Schweizer Meisterschaften in Birrhard vier Medaillen

Slobodan Mavrenski (R3, TC Aarau) in der Alterskategorie 35+, Alain Dedial bei den 45+ und Michelle Paroubek bei den Frauen 50+ sorgten an der Senioren SM in Birrhard dafür, dass drei SM-Titel im Kanton blieben.

Der Aarauer Slobodan Mavrenski war in der Alterskategorie 35+ nicht gesetzt. Dennoch gehörte er aufgrund seiner Qualitäten natürlich zu den Titelkandidaten. Das bewies er im Verlauf des Turniers eindrücklich. Weder auf dem Weg ins Endspiel noch im Endspiel selbst gab Mavrenski einen Satz ab. Im Final schlug er den besser klassierten Thomas Petrich (R2) sicher in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 und sichert sich damit den zweiten Hallen Schweizer Meistertitel nach 2020 in dieser Kategorie.



Seinen Titel erfolgreich verteidigt hat Alain Dedial (R1, TC CIS Wase) in der Altersklasse 45+. Dedial startete aufgrund seiner Klassierung als klarer Favorit ins Turnier und liess bei seinen drei Einsätzen nie Zweifel aufkommen, dass er die Kategorie für sich entscheiden wird. Gar bereits Titel Nummer 15 hat sich Michelle Paroubek (R1, TC Brugg) an diesem Wochenende gesichert.



Für die Aargauer Delegation gabs an der Heim-SM im Aarsports in Birrhard noch sieben weitere Medaillen – eine silberne und sechs Bronzemedaillen. In der Kategorie 60+ war es Daniel Müller (R3, TC Teufenthal), der sich ins Halbfinal vorkämpfen konnte. Bei den Senioren 65+ waren es die beiden Namensvetter Herbert (R4, TC Buchs) und Martin Gloor (R3, TC Teufenthal), die in die Vorschlussrunde kamen, ehe sie sich knapp geschlagen geben mussten. FBA

www.tennisaargau.ch