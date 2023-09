Landwirtschaftliches Zentrum Liebegg mit Gold ausgezeichnet

Das Hofgelände am LZL bietet viele verschiedene Lebensräume für eine Vielzahl von wildlebenden Pflanzen und Tieren. Ob am Bauernhaus, im Stall, an Scheunen oder im Garten; ein Bauernhof kann ein biodiversitätsreiches Paradies darstellen. «Mit einfachen Massnahmen können geeignete Nistplätze, Unterschlupfmöglichkeiten oder Futterstellen für Insekten, Vögel, Amphibien, Reptilien und Kleinsäugetiere geschaffen werden. Die entsprechenden Bauten und Montagen lassen sich gut als Anschauungsobjekte in unseren Unterricht integrieren», unterstreicht LZL Direktor Hansruedi Häfliger.