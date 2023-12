Linder Blumen schliesst Geschäft in Gränichen – Standort Aarau bleibt

Mit Blumen Emotionen Ausdruck verleihen – das kann man in Gränichen noch bis Ende Jahr tun. Das Blumengeschäft Linder in Gränichen erfreute sich stets grosser Beliebtheit. Nun haben sich die Inhaber Mathias und Antoinette Baumberger aber schweren Herzens entschieden, das Geschäft in Gränichen per 31.12.2023 zu schliessen. Grund dafür ist der vorhandene Personalmangel: Es ist in der Branche seit längerem eine Herausforderung, Mitarbeitende zu finden.