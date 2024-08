Der gebürtige Suhrer Manuel Zehnder trägt die kommenden zwei Saisons das Dress des Deutschen Handball-Meisters SC Magdeburg.

Bild: SCM/ZVG

Manuel Zehnder wechselt per sofort zum SC Magdeburg

Der ehemalige HSC-Suhr-Aarau-Spieler Manuel Zehnder (24) hat einen neuen Verein. Der Schweizer Nationalspieler und Torschützenkönig der vergangenen HBL-Saison wechselt vom HC Erlangen für zwei Jahre zum Deutschen Meister und Champions-League-Teilnehmer.

Bundesliga-Torschützenkönig Manuel Zehnder, der in der letzten Saison 277 Tore für den ThSV Eisenach erzielte, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Zehnder wechselt vom HC Erlangen nach Magdeburg, nachdem er in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den ThSV Eisenach auflief. Magdeburgs Cheftrainer und Geschäftsführer Sport, Bennet Wiegert, zeigte sich erfreut über die Verpflichtung: «Mit Manuel Zehnder kommt nicht nur der beste HBL-Schütze der Vorsaison zu uns. Sein Spielstil passt auch perfekt zum SC Magdeburg. Zudem ist Manuel mit 24 Jahren noch voll in seiner Entwicklung, und somit ist die Verpflichtung auch eine Perspektiventscheidung für den SCM.»

Der SC Magdeburg hat auf den schweren Ausfall seines schwedischen Spielmachers Felix Claar reagiert. Claar hatte sich bei den Olympischen Spielen in Paris im Gruppenspiel gegen Slowenien am Fuss verletzt und wird voraussichtlich mehrere Monate fehlen. Eine genaue Prognose zur Ausfallzeit des schwedischen Nationalspielers gibt es derzeit nicht. Angesichts der ungewissen Lage hat der SC Magdeburg kurz vor Saisonbeginn noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Rechtsstreit mit HC Erlangen beigelegt

Der Wechsel von Zehnder zum SC Magdeburg markiert das Ende eines wochenlangen Rechtsstreits mit dem HC Erlangen. Zehnder hatte versucht, seinen Vertrag mit den Franken vorzeitig aufzulösen, um den Wechsel nach Magdeburg zu ermöglichen. Der HC Erlangen bestätigte, dass alle Bedingungen für den Transfer erfüllt wurden. «Wir sind glücklich und zufrieden, dass unser grosser Kampf im Fall Manuel Zehnder belohnt und zu einem guten Ende geführt worden ist», erklärte HCE-Präsident Carsten Bissel. Er betonte, dass der SC Magdeburg als einer der besten Vereine der Welt genau die richtige Herausforderung für Zehnder sei.

Magdeburgs Verletzungspech

Mit der Verpflichtung von Zehnder hat der SC Magdeburg einen wichtigen Schritt unternommen, um den Verlust von Felix Claar zu kompensieren. Bereits zuvor hatte der Club aufgrund weiterer Verletzungen in der Mannschaft reagiert und Isak Persson, der zuletzt beim Bergischen HC unter Vertrag stand, verpflichtet. Trotz der Herausforderungen in der Vorbereitung zeigt sich der Verein entschlossen, sich bestmöglich auf die kommende Saison vorzubereiten und in allen Wettbewerben konkurrenzfähig zu bleiben.