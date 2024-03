Messeleiterin Suzanne Galliker: «Die AMA ist die AMA. Aber auch nicht.»

«Die AMA ist die AMA. Aber auch nicht», sagte Messeleiterin Suzanne Galliker bei der Eröffnung der AMA 2024. «Die AMA soll so bleiben, wie sie die Aussteller und das Publikum schätzen. Den Kern verändern wir nicht. Aber wir arbeiten laufend an der Qualität, an der Atmosphäre und den Angeboten. So verändert sich die AMA laufend, ohne sich untreu zu werden.»So ist die AMA mit der Messe Luzern eine Partnerschaft eingegangen und wurde mit Ideen und Know How unterstützt. Ebenfalls hat die AMA auf dieses Jahr auch ein neues Logo erhalten. Das Thema Nachhaltigkeit ist für das Messe-Team ein wichtiges Thema. So wurde in diesem Jahr nicht mehr mit Öl, sondern mit Pellets geheizt. «Veränderungen sind auch immer eine Herausforderung. Aber wir gehen sie gerne an», so Suzanne Galliker.