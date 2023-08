Nach Unfall auf dem Gleis gelandet

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 17. August 2023, kurz nach 14 Uhr auf der Köllikerstrasse in Safenwil. Dabei war der Fahrer eines schwarzen Mercedes in Richtung Kölliken unterwegs. Auf der geraden Ausserortsstrecke geriet er auf die Gegenfahrbahn und stiess seitlich mit einem entgegenkommenden weissen Mercedes zusammen. Während dieser in der angrenzenden Wiese zum Stillstand kam, wurde der schwarze Mercedes auf das parallel verlaufende Bahngleis geschleudert.