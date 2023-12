Neue Ära am Bahnhof Aarau: Aargau Verkehr nimmt Südteil in Betrieb

Bis im Spätsommer 2024 wird das Gleis 11, welches direkt an den Neubau angrenzt, fertiggestellt, und die Personenunterführung sowie die Treppen erhalten ihren Endausbau. Bereits heute können sich die Fahrgäste über die erweiterte Personenunterführung und das neue Shopangebot freuen. Das kürzlich eröffnete Reisezentrum von Aargau Verkehr bietet das vollständige Sortiment an Abonnementen sowie nationalen und internationalen Fahrausweisen an. Somit haben die Kunden die Möglichkeit, von Reiseberatungen in unmittelbarer Nähe zu profitieren – und dies täglich von Montag bis Sonntag.