Neue Stadtgeschichte Aarau: Ein Projekt für die Zukunft der Vergangenheit

Mit Ablauf der Rechtsmittelfrist am 10. Januar 2025 konnte die Stadt die Projektleitung für das Projekt «Neue Stadtgeschichte für Aarau» berufen. Dem Team «Arbeitsgemeinschaft ARGE Neue Stadtgeschichte Aarau» um Dr. Annina Sandmeier-Walt, Dr. Dominik Sauerländer und Dr. Ruth Wiederkehr wird herzlich dazu gratuliert. «Wir freuen uns, drei ausgewiesene Fachpersonen aus dem Bereich Lokalgeschichte und mit Erfahrung in der Leitung historischer Projekte berufen zu können», sagt Melanie Morgenegg, Leiterin Abteilung Kultur.

Das Wissen um die eigene Geschichte trägt zur Identifikation und Verbundenheit mit der eigenen Heimatstadt bei. Ziel des Projekts ist es, die Aufmerksamkeit der Aarauer Bevölkerung auf die Aarauer Geschichte zu lenken und eine fundierte, wissenschaftlich gesicherte geschichtliche Basis für die nächsten Jahrzehnte zu schaffen. Die Resultate der Arbeit werden sowohl als gedrucktes Buch, aber über die gesamte Projektdauer auch an Anlässen und via Webseite als Podcasts oder Filme vermittelt. «Unser Ziel ist es, möglichst viele Aarauerinnen und Aarauer mit historischen Inhalten zu erreichen», sagen die drei Mitglieder der Projektleitung. In einem nächsten Schritt werden Grundlagen für das Projekt vorbereitet. Dazu gehören die Digitalisierung von Quellen, der Aufbau der Organisation und die Vorbereitung der Vermittlungskanäle. AAR