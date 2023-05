Noch werden zwei Vorstandsmitglieder gesucht – aber der Verein lebt weiter

«Ich möchte nicht als die Präsidentin in die Geschichte des Vereins eingehen, die eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen muss, um den Verein aufzulösen.» Mit diesen Worten eröffnete die scheidende Präsidentin Gabi Fischer die 88. Generalversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins Safenwil (HGVS) und machte gleich zu Beginn ihrer Rede deutlich, wie schwierig sich die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern gestaltete. Immerhin war das Säli des Gasthofs St. Urs und Viktor in Walterswil an der GV fast bis auf den letzten Platz gefüllt. 75 Prozent aller Vereinsmitglieder waren anwesend.