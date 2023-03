Nora Gmür startet an der Triathlon eSports-WM in Sursee

Ablauf des Rennens

Der Wettkampf besteht aus Vorläufen (Heats) und einem Finale. Es finden zwei Heats mit jeweils 10 Athletinnen und Athleten pro Heat statt. In den Heats werden zwei Etappen mit Schwimmen, Radfahren und Laufen absolviert. Die besten Vier aus jedem Vorlauf sowie die beiden nächstschnellsten Athletinnen und Athleten aus beiden Vorläufen qualifizieren sich für das Finale. Im Finale kämpfen in drei Etappen die 10 schnellsten Profis des Tages um den Sieg.

Pro Etappe schwimmen die Athleten 200 Meter, fahren vier Kilometer Rad auf dem Smarttrainer und laufen über einen Kilometer auf dem Laufband. Die Leistung und die Geschwindigkeit der Athleten wird über Zwift in ein virtuelles Rennen umgesetzt und die Fans erhalten einen Live-Einblick in die Daten der Athleten.