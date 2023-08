Oldtimer Grandprix mit hoher Anziehungskraft

Jahrgang 1975 oder älter – nach dieser Formel definierte sich das Teilnehmerfeld dieser über die letzten drei Dekaden zur Tradition gewachsenen Veranstaltung für «Menschen mit Benzin im Blut», wobei sich die erwähnte Formel auf die Fahrzeuge bezieht, die letzten Samstag am Oldtimer Grandprix Safenwil teilgenommen haben und nicht etwa auf deren Besitzer/Besitzerinnen. «80 Autos und 40 Motorräder aller Marken, auch aus den Vorkriegsjahren, sind heute dabei», freute sich die OK-Präsidentin Ursula Hediger aus Küngoldingen.

Sie ist der Motor dieser Veranstaltung, die Frau der ersten Stunde. «Was 1992 klein begonnen hat, ist zu einem wunderbaren Event gewachsen», sagt sie mit Blick in den Rückspiegel. Auf ihr persönliches Highlight der Austragung 2023 angesprochen erwähnt sie die Sternfahrt, die erstmals mit Zeitmessung durchgeführt worden ist. Ähnlich, wie bei einem Differenzler-Jass, mussten verschiedene Posten möglichst präzise nach Zeitvorgabe angefahren werden.

Ikonische Kühlerfiguren

Auf dem Gelände der Emil Frey AG, Autocenter Safenwil herrscht ein Mix aus Autosalon, Festplatz und Rundkurs. Ikonen automobiler Kunst aus verschiedenen Epochen strahlen im Sonnenlicht um die Wette – der Himmel spiegelt sich im üppig verbauten Chromstahl, der viele Classic Cars auszeichnet. Ikonische Kühlerfiguren erinnern an Zeiten, in denen das Design noch nicht Sicherheitsaspekten und Aerodynamik geschuldet war. Die Luft ist erfüllt von Motorrad-Geknatter, von aufheulenden Auto-Motoren, von den Stimmen der beiden Speaker Salar Bahrampoori und Daniel Mauerhofer, die als Experten viel Spannendes und Informatives über die Lautsprecher mitteilten. Es riecht nach Bratwurst, Fischknusperli und Motoren-Abgasen.

Blick in die Zukunft

All das ist ein Genuss für die anwesenden Menschen, die ihre Faszination für Oldtimer mit Gleichgesinnten teilen können, sei es aktiv oder passiv. «Ich bin vom Publikumsaufmarsch positiv überrascht», sagt Diane Schneeberger, eine OK-Kollegin von Ursula Hediger. Die 31. Austragung sei trotz der hohen Temperaturen, die herrschten, ein Erfolg gewesen. Dann geht der Blick in die Zukunft. Nächstes Jahr soll der Oldtimer Grandprix Safenwil in die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Emil Frey Gruppe eingebunden werden. «Ich welcher Form das sein wird, werden wir noch sehen», lässt Ursula Hediger offen. Jil Lüscher