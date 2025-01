Patrizia Haller kandidiert für das Amt der Gerichtspräsidentin in Zofingen

Die Juristin Patrizia Haller, Jahrgang 1989, ist seit mehreren Jahren als Gerichtsschreiberin am Bezirksgericht Zofingen tätig. «Ich kenne die Verfahren und Abläufe am Gericht aus erster Hand und habe umfangreiche Verhandlungserfahrung in allen Rechtsgebieten, die am Bezirksgericht behandelt werden», so Haller. Ergänzend zu ihrer Tätigkeit als Gerichtsschreiberin ist sie nebenamtliche Fachrichterin am Obergericht des Kantons Aargau (Verwaltungsgericht), wo sie weitere Erfahrungen in einer richterlichen Funktion sammelte.