Pfingstkonzert des Jodlerklub Aarau war ein erstklassiger Hörgenuss

Die «Tälläbuebe» aus Attinghausen/Uri treten in Anlehnung an den Nationalhelden Wilhelm Tell in weissem Hirtenhemd, einem Ledergürtel, braunen kurzen Hosen, handgestrickten weissen Wollkniesocken und markanten Holzschuhen auf. Die Zuhörer lauschten gebannt den traditionellen Jodelliedern, während die «Tälläbuebe» mit grosser Freude und Hingabe sangen.